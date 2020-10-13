Второй вопрос всеукраинского опроса назвал Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будут задавать украинцам на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября.

Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Мы обещали решать все важные вопросы вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Вчера Зеленский сообщил, что первым вопросом будет, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.