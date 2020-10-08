Наместник монастыря ПЦУ сделал из облачения флаг и карту Украины

«Игумен» ПЦУ Меркурий Бикира служил на Покров в сине-желтой богослужебной одежде с картой Украины на спине.

Руководитель Свято-Николаевского мужского монастыря ПЦУ в Дубно Меркурий Бикира «богослужение» на праздник Покрова исполнил в одежде цветов флага Украины с вышитой на спине картой государства, сообщает «Блог "Знай більше"».

На подризнике у Бикиры на месте, где обычно изображен крест, вышиты трезубцы.

Такое облачение «игумен» купил на Галичине, откуда он родом.

Ризы «священника» прокомментировал православный публицист Александр Вознесенский.

«Еще один пример того, что для СЦУшников национализм заменил Бога, – написал блогер на своей Facebook-странице. – В Церкви принято, что каждый праздник имеет свой цвет облачения. Во время праздника преподобных одевают, к примеру, зеленое. Во время богородичных праздников – голубое, синее. Но данный деятель, решил, что проявить уважение к Богородице и ее празднику – это не так важно во время богослужения, как сделать из богослужебной одежды флаг и карту Украины.

Ну, что ж, как говорили у нас в армии, чем больше в армии дубов – тем крепче наша оборона! Они сами показывают, что Богородица им не нужна – нужны лишь государственные символы даже во время богослужения, т.е. служения Богу...».

На территории монастыря ПЦУ в Дубно всегда поднят красно-черный флаг УПА. Прошлой зимой по распоряжению Меркурия Бикиры в одном из храмов монастыря сделали «Майдановский вертеп», а на елки одели шевроны АТО.

Как сообщал СПЖ, после захвата храма УПЦ в селе Мнишин в нем вместо иконы Богородицы повесили флаг.

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