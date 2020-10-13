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События Сегодня, 17:5976
На выход России из консультационной группы по MH17 отреагировали в Нидерландах

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Российская Федерация сообщила о своем выходе из консультативной группы по переговорам относительно крушения малайзийского боинга МН17.

Он отметил, что Нидерланды сожалеют о таком решении российских властей.

Об этом Блок написал в Twitter.

"Нидерланды очень жалеют об этом решении. Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы", - отметил министр.

По его словам, правительство Нидерландов не будет отказываться ни от одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.

Напомним, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

Отметим, малайзийский Boeing-777 рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

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Теги: News, новости, Украина, МН17, Россия, Нидерланды, 7dniv, 7dnivinfo  
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