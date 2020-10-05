В одной из квартир дома на Позняках в Киеве, где летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости

Владельца квартиры, где обнаружили арсенал, задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что около 14:00 14 октября во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяли пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, со взрывоопасным веществом.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Изъятое оружие, боеприпасы и емкости передали в полицию для проведения следственных действий.