Карантинные зоны обновили в Украине

В четверг, 15 октября, в Украине обновили зоны карантина.
Решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах.
Зоны карантина обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Красная зона"
В эту зону вошли: Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
Запрещена: работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
Согласно обновленному протоколу, регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 случаев на 100 тысяч населения.
"Оранжевая зона"
В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы.
В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых смен в детские лагеря.
В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Желтая зона"
В эту зону вошли: Запорожье, Калуш, Бровары.
В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.
В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Зеленая зона"
Все другие области и города входят в эту зону. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.
В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).