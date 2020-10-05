Карантинные зоны обновили в Украине

В четверг, 15 октября, в Украине обновили зоны карантина.

Решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах.

Зоны карантина обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

В эту зону вошли: Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Запрещена: работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Согласно обновленному протоколу, регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 случаев на 100 тысяч населения.

"Оранжевая зона"

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы.

В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых смен в детские лагеря.

В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая зона"

В эту зону вошли: Запорожье, Калуш, Бровары.

В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.

В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая зона"

Все другие области и города входят в эту зону. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

В связи с усилением карантина запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).