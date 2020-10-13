Еще ряд сел в Карабахе взял под контроль Азербайджан

Армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над селами Ариш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли и Чирагуз.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинского района, село Дошулу Джабраильського района и Едише, Дудукчи, Едилли и Чирагуз Ходжавендского района", - сообщил азербайджанский президент.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.