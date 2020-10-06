 

Поддерживать Украину независимо от результатов президентских выборов будет США

События Сегодня, 10:1060
Поддерживать Украину независимо от результатов президентских выборов будет США

Поддержка Украины со стороны США будет укрепляться независимо от того, кто победит на выборах президента, которые запланированы на 3 ноября.

Также сохранится и стратегическое партнерство.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко на вебинаре Manor College, передает "Укринформ".

По его убеждению, Соединенные Штаты и Украина "твердо настроены" на укрепление двусторонних отношений.

Ельченко напомнил, что двухпартийная поддержка украинского народа в США сохранялась всегда со времен обретения Украиной независимости.

"Сегодня, когда Украина переживает наибольшие вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми", - подчеркнул дипломат.

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Теги: news, новости, Украина, США, президент, 7dniv, 7dnivinfo, выборы  
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