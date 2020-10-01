Шесть раз за сутки боевики нарушили "тишину" на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 15 октября, на участках ответственности украинских подразделений боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.
Неподалеку Причепиловки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды в районе Новотошковского.
С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции.