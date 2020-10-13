О масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе заявила Армения

Наступлению предшествовал почти часовой интенсивный артиллерийский обстрел.

Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заявил, что силы Азербайджана удалось отбросить.

"Посредством волнообразных атак противник несколько раз пытался занять наши позиции, однако благодаря храбрости и умелым действиям армянских воинов был отброшен, понеся очень серьезные потери", - пишет Ованнисян.

В то же время, со стороны Азербайджана сообщают об очередных обстрелах Еревана.

В Минобороны страны уточнили, что армянские силы с утра обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.