Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру страны Садыру Жапарову

По решению парламента, в Бишкеке отменили режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Kaktus.media.

Жапаров считает, что власть поменялась мирным и законным путем. О том, что власть перешла Жапарову сообщил также депутат Омурбек Текебаев.

"Полномочия президента Киргизии переходят премьер-министру Садыру Жапарову. Такого в истории страны еще не было, чтобы в руках одного человека оказалась власть президента, премьер-министра и парламента", - сказал Текебаев.

Кроме того, на заседании парламента приняли решение о отмене режима чрезвычайного положения в Бишкеке.

Напомним, вчера президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за массовых протестов в стране.

Кроме того, ранее в отставку ушли мэр Бишкека, председателя Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Отметим, в стране начались протесты после парламенских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признал и назначил новые.