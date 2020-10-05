Несмотря на красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме

Решение относительно обучения в школах будет вскоре.

Об этом утром сообщил городской глава Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

Мэр отметил, что транспорт будет работать в режиме сперперевозок или даже в обычном режиме, поезда также будут ехать в обычном режиме.

“Франковск, Тернополь, Хмельницкий - красная зона! Но выглядит, по обещаниям Кабмина и министра Степанова, что детские сады и школы будут работать по разрешению местной власти", - заявил он.

Также Марцинкив отметил, что от родителей и учителей ждет предложений относительно обучения в школах - будет ли оно обычным или дистанционным.