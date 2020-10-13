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Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет

Украина еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

В случае несоблюдения карантинных правил количество заболеваний продолжит расти.

Об этом в эфире "Утро с Украиной" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что страна должна быть мобилизована как никогда и призвал граждан соблюдать карантинные правила.

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что после того, как появится вакцина от коронавируса и ее получит Украина, первыми получат прививку люди из группы риска, среди которых и медработники.

"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они прежде всего должны быть защищены ", - сообщил Степанов.

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