В желании расширить географию конфликта в Азербайджане обвинили Армению

У президента Азербайджана Ильхама Алиева обвинили Армению в желании расширить географию конфликта.

Так азербайджанская сторона отреагировала на ракетный удар армянских сил по территории Ордубадского района.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в Twitter.

Гаджиев заявил, что Армения обстреливает города Азербайджана, не расположенные в зоне боевых действий.

"Армения нанесла ракетный удар по Ордубадскому району в Нахчыване. Это подтверждает, что Армения всеми силами пытается расширить географию конфликта", - написал он.