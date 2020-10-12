К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального может быть причастна Федеральная служба безопасности России (ФСБ)

К такому выводу пришли спецслужбы Великобритании, Германии и Франции.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах.

Вывод спецслужб подкрепляет недавнее решение Евросоюза и Великобритании о введении санкций против главы ФСБ Алексея Бортникова. Однако, источники в спецслужбах подчеркивают, что проверить это утверждение слишком сложно.

Как пишет издание, очевидный намек на причастность ФСБ к отравлению Навального сделала Европейская комиссия в своем недавнем заявлении.

Учитывая, что Навальный постоянно находился под наблюдением ФСБ и то, что он был отравлен "Новичком", доступ к которому имеют только спецслужбы, Еврокомиссия пришла к выводу, что ответственность за отравление оппозиционера лежит на ФСБ.