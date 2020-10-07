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События Вчера, 20:5954
Возобновить консультации по МН17 ЕС призвал Россию

Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе.

ЕС поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности.

Об этом говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17. Через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия", - говорится в документе.

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Теги: news, новости, Украина, Дело, МН17, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo, Россия  
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