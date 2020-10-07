Возобновить консультации по МН17 ЕС призвал Россию

Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе.

ЕС поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности.

Об этом говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17. Через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия", - говорится в документе.