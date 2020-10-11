Армения предложила перемирие в Нагорном Карабахе

Установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было предложением Армении.

Приглашение на переговоры Азербайджан получил от Российской Федерации.

Об этом в интервью турецкому телеканалу "A Haber" рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По словам Алиева, азербайджанская сторона согласилась прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

"Однако им это нужно было для того, чтобы выиграть время, чтобы собрать силы и атаковать снова. И не прошло дня, как они совершили тот жестокий обстрел Гянджи", - подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе была достигнута ночью 10 октября во время переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры проходили в Москве при посредничестве главы российского МИД Сергея Лаврова.