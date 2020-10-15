Дать больше средств на вакцину от COVID-19 Минздрав просит Всемирный банк

Министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка.

Министр попросил ВБ выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов сотрудничества Украины со Всемирным банком.

"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - заявил Степанов.