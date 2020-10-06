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События Вчера, 22:5358
Участие в Крымской платформе готова принять Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма.

Турция также готова быть активным участником Крымской платформы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре, где он находится с рабочим визитом.

"Я пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе. Это инструмент для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Благодарен вам, господин президент (Эрдоган - ред.) за готовность поддержать ее и быть активным участником", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский выражал надежду, что Турция согласится присоединиться к процессу деоккупации Крыма и будет иметь большую роль в Крымской платформе. Глава государства планировал обсудить это во время встречи с турецким лидером.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, Крым, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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