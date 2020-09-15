Антирекорд по коронавирусу зафиксирован в Черновицкой области

В Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки.

Это является антирекордом за весь период пандемии.

Об этом в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук.

“Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах. COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности”, - написал Осачук.

В общем в Черновицкой области зафиксировано 17450 случаев коронавируса, за все время пандемии от болезни умерли 405 человек выздоровели - 9257.