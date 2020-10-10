Больничные койки в Украине уже заполнены на 62,3%

Больничные койки в Украине для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

Самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской - 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.

Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Кроме этого, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 187,3.