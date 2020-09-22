Если динамика заболеваемости сохранится то в декабре будет 400 тысяч больных COVID-19

В декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Чтобы понять, насколько ситуация угрожающая, предлагаю проанализировать динамику распространения вируса. За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больных", - заявил он.

Он напомнил, что за последние сутки госпитализировали 1100 пациентов с тяжелым или средним течением болезни.

"Мы видим, что в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили COVID-19. Если количество активных больных увеличится до 400 000, нам нужно будет 60 000 койко-мест", - сообщил Радуцкий.

По его словам, система здравоохранения должна выдержать в декабре, но феврале ожидается второй пик заболеваемости. Что будет тогда - неизвестно.

"Наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль. Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны", - отметил Радуцкий.