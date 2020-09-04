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События Сегодня, 16:5569
Из-за ливня в Белой Церкви подтопило около 10 домов

В Белой Церкви (Киевская область) из-за сильного ливня подтопило несколько домов.

Ликвидацией подтоплений занимаются местные пожарные.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в городе ливень подтопил 7 частных жилых домов и подвальные помещения двух 5-этажных домов. Также в воде оказались несколько легковых автомобилей.

После полудня непогода в Белой Церкви закончилась, а уровень воды начал постепенно уменьшаться.

"Для откачки воды было задействовано 6 единиц специальной техники и 14 спасателей, аварийно-спасательный отряд специального назначения", - уточнили в ГСЧС.

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