Из-за ветра в Кропивницком в нескольких домах разрушены крыши и стены

В Кропивницком сильный ветер повредил крыши и стены жилых домов.

В многих жилищах шквалы посрывали внешние конструкции в домах.

Об этом написал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

Он сообщил, что последствия стихии будет обсуждать сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер посносил крыши, посрывал внешние конструкции на домах. Даже разрушил стены. Оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - заявил Назаренко.