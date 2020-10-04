Сегодня в Минске задержали журналистов

Во время сегодняшних акций протеста в Минске силовики задержали трех журналистов Onliner, TUT.by и "БелаПАН".

Журналистов отвезли в следственный изолятор на Окрестина.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Сначала в милиции Минска утверждали, что журналистов никто не задерживал, а только привезли в участок для проверки документов. Через некоторое время стало известно, что против них начали административный процесс.

После 18:00 адвокат одного из задержанных рассказал, что на двух журналистов составили админпротоколы по двум статьям: нарушение порядка проведения акций и неповиновение законному требованию должностного лица.

Всех троих задержанных журналистов после 18:20 вывезли из отделения милиции. Пресс-секретарь белорусского Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова заявляла, что, вероятнее всего, журналистов отвезут на Окрестина, где они будут ждать заседания суда.