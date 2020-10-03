Новое месторождение природного газа в Черном море нашла Турция

Турция нашла еще одно газовое месторождение в Черном море, которое позволит увеличить объем газовых резервов еще на 85 млрд кубических метров.

Турция планирует начать добычу газа из нового месторождения уже к 2023 году.

Об этом сегодня заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на буровое судно Fatih, которое проводит работы в Черном море.

"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - рассказал он.

Как объяснил Эрдоган, это позволит снизить цену на природный газ для турецкого населения.

"Мы ставим перед собой цель сделать газ доступным для нашего народа в 2023 году", - подчеркнул президент Турции.