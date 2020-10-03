 

Новое месторождение природного газа в Черном море нашла Турция

События Сегодня, 19:5645
Новое месторождение природного газа в Черном море нашла Турция

Турция нашла еще одно газовое месторождение в Черном море, которое позволит увеличить объем газовых резервов еще на 85 млрд кубических метров.

Турция планирует начать добычу газа из нового месторождения уже к 2023 году.

Об этом сегодня заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на буровое судно Fatih, которое проводит работы в Черном море.

"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - рассказал он.

Как объяснил Эрдоган, это позволит снизить цену на природный газ для турецкого населения.

"Мы ставим перед собой цель сделать газ доступным для нашего народа в 2023 году", - подчеркнул президент Турции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Турция, черное, море, газ, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

Незаконную аннексию Крыма не признает Турция
Незаконную аннексию Крыма не признает Турция
Сегодня, 09:38
Участие в Крымской платформе готова принять Турция
Участие в Крымской платформе готова принять Турция
Вчера, 22:53
Транзит газа Украина сократила на 40%
Транзит газа Украина сократила на 40%
3-окт-2020, 13:44
На дальнейшее наступление Азербайджана в Карабахе надеется Эрдоган
На дальнейшее наступление Азербайджана в Карабахе надеется Эрдоган
2-окт-2020, 17:15
Цены на газ для производителей тепла повысил
Цены на газ для производителей тепла повысил "Нафтогаз"
22-сен-2020, 20:11

Последние новости

19:56
События
Новое месторождение природного газа в Черном море нашла Турция
19:53
События
Сегодня в Минске задержали журналистов
19:50
События
Немцев к самоизоляции призвала Меркель
18:15
События
Почетного консула в Квебеке впервые назначила Украина
18:14
События
Коронавирусом заразилась глава МИД Бельгии
18:12
События
Из-за ветра в Кропивницком в нескольких домах разрушены крыши и стены
16:55
События
Из-за ливня в Белой Церкви подтопило около 10 домов
16:54
События
Если динамика заболеваемости сохранится то в декабре будет 400 тысяч больных COVID-19
16:50
События
"Исключительно резервным вариантом" введение локдауна назвали в Минздраве
14:36
События
Человека напавшего в Киеве на ветерана войны на Донбассе арестовал суд
14:30
События
Еще 24 уголовных дела за нарушения избирательного процесса открыли в Украине
14:28
События
Больничные койки в Украине уже заполнены на 62,3%
12:04
События
К борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков
12:02
События
В Украине ухудшается погода
12:00
События
Во Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя чеченцем
10:07
События
По делу об убийстве учителя во Франции задержаны четыре человека
10:05
События
За наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики
10:03
События
Новое разведение войск на Донбассе готовит Украина
10:02
События
Антирекорд по коронавирусу зафиксирован в Черновицкой области
10:00
Политика
Арахамия заявил что украинская армия должна быть на 100% контрактной

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 20204678
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 20204156
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 октября 20201549
В одной из квартир дома на Позняках в Киеве, где летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости1012
Наместник монастыря ПЦУ сделал из облачения флаг и карту Украины283
Якобы переписку сына Байдена с сотрудником Burisma опубликовала New York Post253
Еще ряд сел в Карабахе взял под контроль Азербайджан240

Досуг

Безкоштовна медична діагностика від Андрія Веселого
Безкоштовна медична діагностика від Андрія Веселого
Далеко не завжди зусилля центральної та місцевої влади у наданні медичної допомоги населенню виявляються ефективними. Особливо, якщо мова йде про віддалені села, де не має фельдшерських пунктів. Тому допомогу їх мешканцям мають надати волонтерські мобільні групи.
Сегодня, 20:4147
Частотный преобразователь: важность использования
Частотный преобразователь: важность использования
Частотный преобразователь (или частотник, как его еще часто называют) – это очень полезное и нужное устройство, которое используют для управления электрического двигателя переменного тока (синхронные и асинхронные).
Сегодня, 18:0258
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Поиск лучшего зимнего пальто, отвечающего вашим потребностям, может показаться сложной задачей. Сегодня вариантов верхней одежды настолько много, что в буквальном смысле глаза разбегаются.
Вчера, 19:1999
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Замок врезной в своей основе содержит ручку и свод. Конструкция может монтироваться сразу на дверное полотно. Такое устройство должно подходить к панели и соответствовать ее размеру.
Вчера, 17:10111
Необычные смарт часы
Необычные смарт часы
Все чаще изготовители смарт-вотч радуют покупателей эксклюзивными «фишками». Причем каждый раз это что-то новенькое, неожиданное, касающееся нужных опций, дизайна, уровня комфорта.
Вчера, 10:22149
Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий
Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий
Гаражный вопрос: как навести порядок в гараже без лишних усилий.
15-окт-2020, 18:03170

События

Новое месторождение природного газа в Черном море нашла Турция
Новое месторождение природного газа в Черном море нашла Турция
Турция нашла еще одно газовое месторождение в Черном море, которое позволит увеличить объем газовых резервов еще на 85 млрд кубических метров.
Сегодня, 19:5647
Сегодня в Минске задержали журналистов
Сегодня в Минске задержали журналистов
Во время сегодняшних акций протеста в Минске силовики задержали трех журналистов Onliner, TUT.by и "БелаПАН".
Сегодня, 19:5341
Немцев к самоизоляции призвала Меркель
Немцев к самоизоляции призвала Меркель
В субботу, 17 октября, канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев ограничить социальные контакты и свести к минимуму поездки.
Сегодня, 19:5042
Почетного консула в Квебеке впервые назначила Украина
Почетного консула в Квебеке впервые назначила Украина
Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека.
Сегодня, 18:1554
Коронавирусом заразилась глава МИД Бельгии
Коронавирусом заразилась глава МИД Бельгии
Глава министерства иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусом.
Сегодня, 18:1457
Из-за ветра в Кропивницком в нескольких домах разрушены крыши и стены
Из-за ветра в Кропивницком в нескольких домах разрушены крыши и стены
В Кропивницком сильный ветер повредил крыши и стены жилых домов.
Сегодня, 18:1258
7 Днів