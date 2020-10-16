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События Вчера, 22:0567
О новом перемирии договорились Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе.

Режим прекращения огня должен начаться в полночь 18 октября.

Об этом сообщили в министерствах иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как заявили в Баку и Ереване решение о перемирии приняли следуя заявлению президентов Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и в соответствии с московским заявлением глав МИД от 10 октября.

Напомним, первое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано главами МИД Армении и Азербайджана 10 октября. Переговоры между представителями Баку и Еревана проходили в Москве и длились более 11 часов.

Однако достигнутого в Москве перемирие с самого его начала не придерживалась ни одна из сторон. Азербайджанские и армянские военные до сих пор продолжают боевые действия в Нагорном Карабахе.

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Теги: news, Новости, Украина, Конфликт, Карабах, 7dniv, 7dnivinfo  
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