Друг друга в срыве перемирия обвинили Армения и Азербайджан

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила новое соглашение о перемирии, которое было достигнуто накануне вечером.

Ереван зафиксировал ракетные выстрелы.

Об этом написала пресс-секретарь министерства Шушан Степанян в Telegram.

В первые часы перемирия Степанян сообщала о соблюдении режима прекращение огня. Также о спокойствии в Степанакерте сообщали и в Нагорном Карабахе.

По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в полночь 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени (23:00 по Киеву).