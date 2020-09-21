Срок оружейного эмбарго против Ирана истек

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября.

Теперь страна может продавать и покупать вооружение.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

Также с этого дня перестают действовать введенные ранее против ряда иранских гражданских и военных должностных лиц запреты на въезд на территории государств-членов ООН и транзит через них, заявили в МИД Ирана.

"Все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ирану и Ираном автоматически перестают действовать", - сообщили в дипведомстве.

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и "шестеркой" международных переговорщиков - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Согласно условиям сделки, отдельный ее участник может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены.