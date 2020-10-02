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События Сегодня, 12:3167
Из-за своих высказываний должности может лишиться глава МВД Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала главу Министерства внутренних дел Марта Хельме.

Она заявила, что министр не может занимать должность в правительстве после его гомофобных высказываний.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, политический скандал в Эстонии разразился в связи с гомофобной риторикой главы МВД, которая прозвучала в интервью DW. Тогда Хельме заявил, что в законодательстве надо определить то, что брак - это союз между одной женщиной и одним мужчиной. Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо".

После этого, Кальюлайд заявила, что с такими взглядами чиновнику нечего делать в правительстве и добавила, что уже сообщила свою точку зрения премьер-министру страны Юри Ратаса.

"Министр с таким мировоззрением не годится в правительство Эстонской Республики", - сказала Кальюлайд.

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Теги: news, новости, Украина, Эстония, МВД, Глава, 7dniv, 7dnivinfo, гомофобия  
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