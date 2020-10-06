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События Сегодня, 13:1458
Вспышку коронавируса зафиксировали в ВСУ

По состоянию на утро 18 октября в Вооруженных силах Украины выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Число летальных случаев достигло 13.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 13 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о последнем случае смерти военного от коронавируса.

Согласно информации, во время пребывания в отпуске военный обратился к семейному врачу по месту жительства и лечился амбулаторно. В связи с ухудшением состояния здоровья он был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. На момент поступления состояние здоровья военного было тяжелое.

Как сообщается, всего в ВСУ на COVID-19 болеет 1082 человека. За период пандемии выздоровели 3220 человек. На изоляции находится 701 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 54 человека.

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Теги: news, новости, Украина, ВСУ, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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