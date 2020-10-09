В КНР обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов

Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте центра.

«Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе эпидемиологического расследования причин новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Циндао эксперты центра извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженной трески.

В ведомстве пояснили, что при определённых условиях контакт без защиты с поверхностью продукции, на которой есть живой вирус, может привести к заражению.

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — подчеркнули там.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев инфицирования коронавирусом во всём мире превысило 37 млн.

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