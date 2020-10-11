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События Сегодня, 14:5975
Военную технику стягивают в центр Минска

В воскресенье, 18 октября, в столицу Беларуси Минск стягивают военную технику для разгона протестующих.

В городе сегодня запланированы акции протеста, которые продолжаются уже 71 день.

Об этом сообщает Tut.by.

Как отмечается, с утра на проспекте Независимости в центре столицы появилась военная техника.

Кроме этого, Октябрьская площадь перекрыта металлическими ограждениями, вдоль которых дежурят силовики. У многих на шлемах наклейки с официальным флагом.

Также очевидцы увидели колонну автозаков и военных машин. Они недалеко от Партизанского проспекта.

Минский метрополитен сообщил, что в 13.15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

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