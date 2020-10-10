 

Второй раунд переговоров по катастрофе МАУ стартует в Иране в понедельник

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Второй раунд переговоров по катастрофе МАУ стартует в Иране в понедельник

В понедельник, 19 октября, в Тегеране стартует второй раунд переговоров по катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.

Переговоры будут проводиться по среду, 21 октября.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает иранское агентство MEHR.

По словам Бахарванда, в рамках второго раунда переговоров состоятся три технических совещания, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации.

Вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья - юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

Напомним, первый раунд переговоров между Ираном и Украиной по катастрофе МАУ состоялся в конце июля в Киеве. Во время первого раунда стороны достигли трех договоренностей.

Одним из главных достижений первого раунда стало то, что Иран включился в переговорный процесс и согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации.

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