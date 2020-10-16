 

В квартиру кандидата в мэры в Бериславе проникли неизвестные

События Вчера, 21:1061
В квартиру кандидата в мэры в Бериславе проникли неизвестные

Вечером 17 октября в квартиру кандидата в мэры Берислава и кандидата в депутаты Херсонского областного совета ворвались неизвестные. Злоумышленники облили присутствующих в квартире зеленкой и похитили ноутбук.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Инцидент произошел, когда в квартире кандидата в мэры происходило заседание представителей одной из политических партий. Кроме хозяина, в квартире находились еще трое кандидатов в депутаты районных и городских советов.

В квартиру ворвались пятеро неизвестных и, угрожая битой, забрали у одной из гостей ноутбук. Один из злоумышленников облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Сейчас правоохранители разыскивают всех причастных к преступлению.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Нападение, Берислав, кандидат, 7dniv, 7dnivinfo, в_мэры  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

В автомобиль кандидата в депутаты горсовета стреляли в Запорожье
В автомобиль кандидата в депутаты горсовета стреляли в Запорожье
16-окт-2020, 10:12
Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб
Угарным газом во Львове отравились трое людей, один погиб
11-окт-2020, 14:20
Ужгород на втором месте по количеству кандидатов в мэры среди всех городов Украины
Ужгород на втором месте по количеству кандидатов в мэры среди всех городов Украины
9-окт-2020, 09:32
Неизвестные обстреляли микроавтобус возле Мелитополя
Неизвестные обстреляли микроавтобус возле Мелитополя
3-сен-2020, 12:07
Меру пресечения избрали всем нападавшим на микроавтобус под Люботином
Меру пресечения избрали всем нападавшим на микроавтобус под Люботином
30-авг-2020, 20:29

Последние новости

Вчера, 2020-10-18
21:14
События
Посадку в трех областных центрах запрещает УЗ
21:11
События
За продажу оружия Ирану США пригрозили санкциями
21:10
События
В квартиру кандидата в мэры в Бериславе проникли неизвестные
19:24
События
Беспорядки из-за карантина в Праге ультрас устроили
19:22
События
Более 70 человек сегодня задержали на протестах в Беларуси
19:21
События
Силовики в Минске применили спецсредства
17:05
События
Второй раунд переговоров по катастрофе МАУ стартует в Иране в понедельник
17:04
События
Четвертый день в Таиланде продолжаются протесты
17:02
События
По требованию властей в Минске снова отключили интернет
17:01
Экономика
Глава НБУ рассказал о приватизации "Укргазбанка"
14:59
События
Военную технику стягивают в центр Минска
14:57
События
Более 100 домов из-за непогоды повреждены в Кропивницком
14:55
События
Стратегию борьбы с пандемией меняет Швеция
14:52
События
Из-за ситуации вокруг "Мотор Сич" Украина окажется под запретом для китайского бизнеса
13:34
События
В КНР обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов
13:20
События
Более 75% смертей от коронавируса в Украине это люди старше 60 лет
13:17
События
Еще 18 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса открыла Полиция
13:14
События
Вспышку коронавируса зафиксировали в ВСУ
13:13
События
Трое детей в Хмельницкой области отравились угарным газом
12:54
События
Закон о биозащите для предотвращения инфекционных заболеваний принял Китай

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 20204485
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 20204270
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 октября 20201896
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?833
О масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе заявила Армения253
Препарат для лечения COVID-19 получат на следующей неделе области197
Новое разведение войск на Донбассе готовит Украина195

Досуг

Механическая прочистка канализации: особенности и преимущества
Механическая прочистка канализации: особенности и преимущества
Рано или позно возникает необходимость прочистки канализационных труб, поскольку со временем на их стенках появляются наросты, которые препятствуют нормальной проходимости воды.
Вчера, 17:1084
«Наследник»: лучшая детская стоматологическая клиника
«Наследник»: лучшая детская стоматологическая клиника
Детская стоматология уже давно считается отдельным направлением, поскольку маленькие пациенты требуют от врача-стоматолога особого похода и высочайшего мастерства  - во всех пониманиях этого слова.
Вчера, 12:2489
Безкоштовна медична діагностика від Андрія Веселого
Безкоштовна медична діагностика від Андрія Веселого
Далеко не завжди зусилля центральної та місцевої влади у наданні медичної допомоги населенню виявляються ефективними. Особливо, якщо мова йде про віддалені села, де не має фельдшерських пунктів. Тому допомогу їх мешканцям мають надати волонтерські мобільні групи.
17-окт-2020, 20:41147
Частотный преобразователь: важность использования
Частотный преобразователь: важность использования
Частотный преобразователь (или частотник, как его еще часто называют) – это очень полезное и нужное устройство, которое используют для управления электрического двигателя переменного тока (синхронные и асинхронные).
17-окт-2020, 18:02128
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Поиск лучшего зимнего пальто, отвечающего вашим потребностям, может показаться сложной задачей. Сегодня вариантов верхней одежды настолько много, что в буквальном смысле глаза разбегаются.
16-окт-2020, 19:19127
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Замок врезной в своей основе содержит ручку и свод. Конструкция может монтироваться сразу на дверное полотно. Такое устройство должно подходить к панели и соответствовать ее размеру.
16-окт-2020, 17:10154

События

Посадку в трех областных центрах запрещает УЗ
Посадку в трех областных центрах запрещает УЗ
С полуночи понедельника, 19 октября, посадка пассажиров будет запрещена на железнодорожных станциях трех областных центров, которые попали в "красную зону" карантина.
Вчера, 21:1492
За продажу оружия Ирану США пригрозили санкциями
За продажу оружия Ирану США пригрозили санкциями
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения санкций против тех, кто решит продавать оружие Ирану.
Вчера, 21:1158
В квартиру кандидата в мэры в Бериславе проникли неизвестные
В квартиру кандидата в мэры в Бериславе проникли неизвестные
Вечером 17 октября в квартиру кандидата в мэры Берислава и кандидата в депутаты Херсонского областного совета ворвались неизвестные.
Вчера, 21:1062
Беспорядки из-за карантина в Праге ультрас устроили
Беспорядки из-за карантина в Праге ультрас устроили
В Праге сегодня протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки.
Вчера, 19:2483
Более 70 человек сегодня задержали на протестах в Беларуси
Более 70 человек сегодня задержали на протестах в Беларуси
В Беларуси на сегодняшних протестах против режима Александра Лукашенко задержали десятки людей.
Вчера, 19:2263
Силовики в Минске применили спецсредства
Силовики в Минске применили спецсредства
В Минске силовики начали разгонять акции протеста против режима Александра Лукашенко.
Вчера, 19:2168
7 Днів