За продажу оружия Ирану США пригрозили санкциями

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения санкций против тех, кто решит продавать оружие Ирану.

Санкции будут накладывать как на организации, так и на физических лиц.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на странице в Twitter.

По его словам, все, кто хочет мира на Ближнем Востоке, должны отказаться от продажи оружия Ирану.

"Каждое оружие, которое купит режим, будет в распоряжении его радикальной идеологии. Мы готовы использовать внутренние власти для применения санкций в отношении лиц или организаций, которые принимают участие в продаже этого оружия", - подчеркнул Помпео.