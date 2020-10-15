Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 19 октября 2020 - 303 638 человек инфицированы коронавируса COVID-19.

Плюс 4766 новых случаев в сутки.

Умерло 5673 человека (+66 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 126488 (+1 112).

До сих пор болеют: 171476.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 30848 человек инфицированы за все время (+385 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Харьковская область - 29 113 (+595).

3. Львовская область - 25 103 (+259).

4. Одесская область - 19079 (+350).

5. Черновицкая область - 17866 (+207).

6. Тернопольская область - 17 503 (+142).

7. Ивано-Франковская область - 16 766 (+186).

8. Ровенская область - 16 034 (+152).

9. Киевская область - 12924 (+240).

10. Закарпатская область - 11 825 (+89).

11. Днепропетровская область - 11108 (+175).

12. Хмельницкая область - 11035 (+217).

13. Волынская область - 10 986 (+156).

14. Житомирская область - 10 095 (+308).

15. Сумская область - 9104 (+254).

16. Винницкая область - 8418 (+62).

17. Донецкая область - 7133 (+126).

18. Черкасская область - 6892 (+130).

19. Черниговская область - 6779 (+93).

20. Запорожская область - 6483 (+118).

21. Полтавская область - 6051 (+174).

22. Николаевская область - 5865 (+178).

23. Херсонская область - 2570 (+98).

24. Луганская область - 2467 (+45).

25. Кировоградская область - 1591 (+27).