Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 19 октября 2020 - 303 638 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 4766 новых случаев в сутки.
Умерло 5673 человека (+66 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 126488 (+1 112).
До сих пор болеют: 171476.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 30848 человек инфицированы за все время (+385 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 29 113 (+595).
3. Львовская область - 25 103 (+259).
4. Одесская область - 19079 (+350).
5. Черновицкая область - 17866 (+207).
6. Тернопольская область - 17 503 (+142).
7. Ивано-Франковская область - 16 766 (+186).
8. Ровенская область - 16 034 (+152).
9. Киевская область - 12924 (+240).
10. Закарпатская область - 11 825 (+89).
11. Днепропетровская область - 11108 (+175).
12. Хмельницкая область - 11035 (+217).
13. Волынская область - 10 986 (+156).
14. Житомирская область - 10 095 (+308).
15. Сумская область - 9104 (+254).
16. Винницкая область - 8418 (+62).
17. Донецкая область - 7133 (+126).
18. Черкасская область - 6892 (+130).
19. Черниговская область - 6779 (+93).
20. Запорожская область - 6483 (+118).
21. Полтавская область - 6051 (+174).
22. Николаевская область - 5865 (+178).
23. Херсонская область - 2570 (+98).
24. Луганская область - 2467 (+45).
25. Кировоградская область - 1591 (+27).