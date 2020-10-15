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События Сегодня, 09:37103
Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В связи с этим были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 1 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек и 11 единиц автомобильной техники Армении.

По данным азербайджанской стороны, командир и личный состав одного из батальонов оставили боевые позиции и отступили. Начальник штаба 63-го танкового батальона убит, командир 1-го батальона и его заместитель Геворг Макарян ранены.

Минобороны Азербайджана сообщило, что часть личного состава батальона на участке обороны 5-го горнострелкового полка была уничтожена, а часть, самовольно покинув боевые позиции, бежала.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что азербайджанские силы предприняли 18 октября атаку на южном направлении.

"Наступление было остановлено, а противник - отброшен на несколько километров", - написала она.

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