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События Сегодня, 10:2160
Дипломатические отношения установили Израиль и Бахрейн

Израиль и Бахрейн во время переговоров в Манаме сегодня подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни назвал это "историческим шагом".

Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

Глава МИД Бахрейна выразил надежду на "плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах" и мир в регионе, включительно с разрешением конфликта между Израилем и Палестиной.

"Палестинский вопрос должен быть решен путем прямых переговоров между двумя сторонами, чтобы достичь решения, которое удовлетворяет обе стороны и обеспечивает решение двух вопросов, в соответствии с принципами Арабской мирной инициативы и соответствующего международного права", - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, Израиль, Бахрейн, 7dniv, 7dnivinfo  
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