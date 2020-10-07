Условие признания Нагорного Карабаха назвал президент Армении

Ереван не признает независимость Нагорного Карабаха только потому, что Армения хочет решить конфликт с Азербайджаном мирным путем.

Армения готова признать независимость Нагорно-Карабахской республики при одном условии.

Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" заявил президент Армении Армен Саркисян.

По словам армянского президента, если Азербайджан откажется от урегулирования конфликта путем переговоров, то Армения признает независимость Нагорного Карабаха.

"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров", - подчеркнул он.