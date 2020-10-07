Еще один ребенок в Украине умер от COVID-19

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер 8-летний ребенок.

Он был госпитализирован накануне в очень тяжелом состоянии, у него были сопутствующие заболевания.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, мальчик 8 лет был госпитализирован сразу в реанимационное отделение в четверг вечером, 15 октября.

"Он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии - с пневмонией и осложнениями. Был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его состояние. В пятницу был сделан ПЦР - подтверждено COVID-19. Но, к сожалению, в субботу он умер. Врачи не смогли его спасти", - сообщил Степанов.

Все за сутки в Украине подтвердили 66 летальных случаев коронавируса. С начала пандемии в стране умерли 5 673 человека.

Напомним, за сутки в стране заболели еще 4 766 человек. Всего в стране подтвердили уже более 300 тысяч случаев коронавируса. Активными больными при этом остаются более 170 тысяч пациентов.