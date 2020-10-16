Исторический рекорд обновил субботний ливень в Киеве

Дождь в Киеве на минувших выходных побил рекорд за всю историю наблюдений с 1891 года.

В субботу, 17 октября, в столице выпало 42 мм осадков.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Таким образом, предыдущий рекорд для этого дня 2005 года превышен на 14 мм.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позднее всего истории. До этого позднее всего она приходила в столицу 7 октября в 1999 году.

По данным синоптиков, в этом году метеорологическое лето, которое началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня.

Напомним, ночь на среду, 14 октября, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Это был четвертый температурный рекорд в столице с начала октября.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов, что в пределах средних многолетних значений. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм.

Месячная норма осадков для Киева в октябре составляет 35 мм.