Книгу о Стусе с упоминанием Медведчука запретил суд

Дарницкий районный суд Киева принял решение запретить распространять книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Суд частично удовлетворил иск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука.

Заседание суда транслировалось.

Суд назвал "недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации" информацию, распространенную в нескольких разделах книги "Дело Василия Стуса".

"Обязать Кипиани и издательство Vivat удалить с книги из разделов "Уголовное дело №5. Книга жизни и смерти Василия Стуса" и "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Василия Стуса" информацию о лице Медведчука. Запретить Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее его тиражирование до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука", - заявила судья.

Кипиани на своей странице в Facebook прокомментировал решение суда.

"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" является ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать Медведчука, но называть "сыном полицейского" можно", - написал он.

Решение вступит в законную силу после окончания срока на подачу апелляционного дела. В течение 30 дней решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.

В сентябре прошлого года Виктор Медведчук попросил суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", потому что она содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

В книге Кипиани собраны документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что на самом деле судили украинского диссидента. Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.