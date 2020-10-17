Штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским создадут в Украине

В Украине могут создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующий проект постановления №4228 внесли в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В ходе согласительного совета в понедельник, 19 октября, парламентарии договорились рассмотреть документ во вторник. Ранее проект постановления подписали многие главы фракций.

Документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Также планируется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, предлагается создать по региональному распределению необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.