Число раненых и погибших мирных жителей в конфликте с Арменией назвал Азербайджан

Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала боевых действий в Нагорном Карабахе достигло 61.
При этом ранены 282 человека, разрушено 1846 домов.
Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
Согласно данным, с 27 сентября 2020 года до сегодняшнего дня погиб 61 мирный житель, 282 человека получили ранения. Кроме того, 341 гражданскому объекту, 1 846 частным домам, 90 многоэтажным жилым домам нанесен ущерб.
Напомним, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.