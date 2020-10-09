На протест из-за "красной" зоны вышли в Смеле

В Смеле (Черкасская область) протестуют под городским советом из-за внедрения карантинных ограничений, что предусматривает "красная" зона.

Люди просят, в частности, не закрывать детсады.

Об этом сообщает "Суспильне Черкассы".

Также протестуют предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.

Его заместитель сказала, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.

В городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.