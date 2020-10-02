Дело из-за бал-маскарада во время карантина полиция открыла в Харькове

Полиция Харькова открыла дело из-за проведения бала-маскарада в городе, на котором могли нарушать карантинные ограничения.

Причастным грозит до 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские нашли в интернете информацию о бал-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.

"19 октября во время мониторинга сети интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в отеле по проспекту Независимости, 16 октября, состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм. В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные потерпевшие лица", - говорится в сообщении.

Открыто дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в гостинице "Харьков-Палас ". Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.