Причины ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине назвали в Минздраве

Рост количества новых случаев заражения коронавирусом связано с циркуляцией вируса и его цикличностью.

Для борьбы с ситуацией нужно придерживаться санитарных требований.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что ситауция в Украине схожа с европейскими странами.

"Мы сейчас наблюдаем значительное увеличение количества больных коронавирусом и это в первую очередь из-за циркуляции и цикличности самого вируса. Сейчас мы можем наблюдать рост заболевания примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - заявил Ляшко.

Он также призвал придерживаться всех требований, прописанных Минздравом, иначе ситуация будет ухудшаться и дальше.

"В Украине сейчас действует адаптивный карантин, в рамках которого регионы делятся на карантинные зоны по уровню распространения COVID-19. Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которые нужно соблюдать каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем придерживаться элементарных правил предотвращения коронавируса, то число больных будет стремительно расти", - подчеркнул Ляшко.