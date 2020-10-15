Образец возможной украинской вакцины от коронавируса представили Зеленскому

Президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса.

Кандидат прошел пока только доклинические испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который испытывался в течение шести месяцев и имеет возможность нейтрализовать вирус COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Образец создан на основании уникального подхода. По словам одного из разработчиков, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных мутирующих инфекций.

По итогам совещания согласовано сотрудничество всех необходимых ведомств для обеспечения прохождения клинической фазы испытаний, а также возможности изготовления вакцины в случае успешного прохождения всех стадий исследования.