Новый состав Тернопольского облизбиркома сформировал ЦИК

Центризбирком утвердил новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии.

Прежний состав был уволен в понедельник из-за нарушений.

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Новый состав сформирован на основании поданных партиями заявок из 14 человек.

Полномочия предыдущего состава терризбиркома были досрочно прекращены. Комиссия не изготовила в установленный законом срок информационные плакаты и буклеты с информацией о партиях-участницах выборов в облсовет. Эти же плакаты и буклеты не были изготовлены и на момент заседания ЦИК по этому вопросу.

Новый ТИК должен в ближайшее время исправить ситуацию и изготовить информационные материалы.