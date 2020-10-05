 

Этапы реинтеграции Донбасса назвал Кравчук

События Вчера, 22:1263
Этапы реинтеграции Донбасса назвал Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексный и должен включать в себя:

  • прекращение войны;
  • проведение выборов на неподконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кравчук, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

Создание совета людей с Донбасса для помощи ТКГ анонсировал Кравчук
Создание совета людей с Донбасса для помощи ТКГ анонсировал Кравчук
5-окт-2020, 12:29
Фокин: я не видел подтверждения войны между Россией и Украиной
Фокин: я не видел подтверждения войны между Россией и Украиной
30-сен-2020, 10:03
Резников заявил что реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение
Резников заявил что реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение
18-сен-2020, 11:55
Кравчук заявил что выполнить минские договоренности невозможно
Кравчук заявил что выполнить минские договоренности невозможно
11-сен-2020, 20:36
Кравчук заявил что срыв инспекции возле Шумов не является срывом минских соглашений
Кравчук заявил что срыв инспекции возле Шумов не является срывом минских соглашений
10-сен-2020, 22:22

Последние новости

Вчера, 2020-10-20
22:12
События
Этапы реинтеграции Донбасса назвал Кравчук
22:01
События
В Волынской области мошенники под видом call-центра завладевали деньгами со счетов в Украине и за границей
20:02
События
Новый состав Тернопольского облизбиркома сформировал ЦИК
20:01
События
Строить вышки 5G китайским компаниям запретила Швеция
19:59
События
Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут"
17:58
События
Образец возможной украинской вакцины от коронавируса представили Зеленскому
17:56
События
Причины ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине назвали в Минздраве
17:54
События
Переговоры по катастрофе МАУ завершились в Иране
17:46
События
Компенсации выплатили семьям всех погибших курсантов катастрофы АН-26
17:36
События
Выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов ежедневно до конца года хочет Минздрав
15:12
Политика
Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией - опрос
15:10
События
Маршруты в Украину из-за коронавируса может закрыть Беларусь
15:08
События
В Минздраве рассказали о наихудшем сценарии развития COVID-19
13:50
События
К худшему сценарию развития коронавируса в Украине готовится Минздрав
13:49
Политика
В течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
12:16
Политика
Изменение формата послания к Раде анонсировал Зеленский
12:15
События
О низком уровне смертности от коронавируса в Украине заявил Зеленский
12:06
Политика
Оценку решению Зеленского провести опрос в день выборов дали Украинцы
11:47
События
Дедлайн правоохранителям для перехода на сторону народа объявила Тихановская
10:59
События
Сократить сроки осуществления тестирования на COVID-19 планирует Минздрав

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 20205172
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 октября 20204778
Из-за ситуации вокруг "Мотор Сич" Украина окажется под запретом для китайского бизнеса1649
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 октября 2020277
Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении в Нагорном Карабахе270
Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года264
В КНР обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов207

Досуг

Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Одним из серьезных и ответственных моментов в жизни ребенка является первых поход к стоматологу. Это очень важный момент, которым не стоит пренебрегать.
Вчера, 23:2849
Как купить авто в Киеве и не ошибиться
Как купить авто в Киеве и не ошибиться
Покупка первого автомобиля всегда связана с яркими эмоциями и переживаниями. Водитель еще не знает, какая именно машина ему подойдет, на что обращать внимание при совершении сделки, какие документы нужны и пр. В данной статье мы расскажем, как правильно выбрать первое транспортное средство и как
Вчера, 19:0169
Что такое внедрение 1С на примере УТП 1С
Что такое внедрение 1С на примере УТП 1С
Один из самых часто встречаемых видов деятельности в Украине связан, конечно, с торговлей.Соответственно, ниша наиболее конкурентная и требует качественного подхода. Одним из наиболее важных пунктов является автоматизация основных бизнес-процессов нового или существующего предприятия.
Вчера, 18:0070
Купить опалубку в магазине «ТехПром»
Купить опалубку в магазине «ТехПром»
Прежде чем купить опалубку в магазине «ТехПром», стоит ознакомиться с видами конструкций. Каждый вариант имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Вчера, 15:1569
Выбор корейской косметики в соответствие с определенным типом кожи
Выбор корейской косметики в соответствие с определенным типом кожи
Современный рынок косметики постоянно пополняется все новыми и востребованными средствами для женщин. Для каждой торговой марки важно позаботиться о состоянии дермальных покровов представительниц прекрасного пола, поэтому они и стараются выпускать только качественные и инновационные средства.
19-окт-2020, 13:48130
По каким критериям выбирают стеллажи для склада
По каким критериям выбирают стеллажи для склада
Хранение продукции является критическим вопросом многих компаний. Независимо от вида деятельности, товар должен размещаться в обустроенном помещении. Обычно им выступает склад, оснащение которого не обходится без металлических стеллажей. 
19-окт-2020, 13:45113

События

Этапы реинтеграции Донбасса назвал Кравчук
Этапы реинтеграции Донбасса назвал Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.
Вчера, 22:1265
В Волынской области мошенники под видом call-центра завладевали деньгами со счетов в Украине и за границей
В Волынской области мошенники под видом call-центра завладевали деньгами со счетов в Украине и за границей
Всего злоумышленники крали по полмиллиона гривен ежемесячно.
Вчера, 22:0170
Новый состав Тернопольского облизбиркома сформировал ЦИК
Новый состав Тернопольского облизбиркома сформировал ЦИК
Центризбирком утвердил новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии.
Вчера, 20:0273
Строить вышки 5G китайским компаниям запретила Швеция
Строить вышки 5G китайским компаниям запретила Швеция
Швеция запрещает китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE строить новые высокоскоростные беспроводные сети после того, как высокопоставленный чиновник службы безопасности назвал Китай одной из самых больших угроз для страны.
Вчера, 20:0171
Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут"
Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут"
Разыскивают трех человек.
Вчера, 19:5974
Образец возможной украинской вакцины от коронавируса представили Зеленскому
Образец возможной украинской вакцины от коронавируса представили Зеленскому
Президенту представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса.
Вчера, 17:5880
7 Днів